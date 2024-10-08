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Очередь из фур увеличится на казахстанско-российской границе

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Две фуры стоят на границе
Фуры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Грузопоток на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области, на границе с Россией увеличится. Об этом предупредили дальнобойщиков, передает сайт телеканала КТК.

Ранее водители фур просили компетентные органы навести порядок на данном пункте пропуска. Проблема с заторами наблюдается еще с прошлой недели. Дальнобойщики утверждают, что ждут очередь часами.

При этом в департаменте госдоходов заявили, что заторы на границе в Актюбинской области образовались не по их вине. Там напомнили, что соседние пункты пропуска со стороны РФ закроют на ремонт, из-за чего нагрузка на "Жайсан" возрастет.

"В связи с этим увеличится грузопоток на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области по направлению импорта. Просим отнестись с пониманием и спокойствием, чтобы сообща перенести временные трудности", - говорит руководитель отдела департамента государственных доходов по Актюбинской области Амиржан Мухамедьяров.

Источник: КТК

Ранее в СМИ появилась информация, что перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России. Ситуацию прокомментировали в КГД, сообщив, что пункт пропуска "разгрузился" и работает в штатном режиме.

Вчера в Комитете госдоходов сообщили, что на автомобильном пункте пропуска в России, сопредельном с казахстанским "Таскала" возможно ограничение пропускной способности из-за ремонта дороги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171763-ochered-iz-fur-uvelichitsya-na-kazahstansko-rossiyskoy-granice/

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