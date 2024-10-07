На одном из пунктов пропуска на границе с Россией вводятся ограничения

На автомобильном пункте пропуска в России, сопредельном с казахстанским "Таскала" возможно ограничение пропускной способности из-за ремонта дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

"Комитет государственных доходов информирует, что с 7 октября 2024 года на автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельном с Казахстаном - пункт пропуска "Таскала", планируется проведение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта.

️В связи с чем возможно ограничение пропускной способности пункта пропуска. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ - 31 октября", - говорится в сообщении Комитета госдоходов в Telegram-канале.

Ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании пересечения казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска "Таскала".

Ранее в СМИ появилась информация, что перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России. Ситуацию прокомментировали в КГД, сообщив, что пункт пропуска "разгрузился" и работает в штатном режиме.

В августе текущего года КНБ обращался я к казахстанцам из-за возможных трудностей при пересечении границы с Россией. Тогда на сопредельной территории был запланирован ремонт дорожного полотна.

В конце июля сообщалось, что на границе с Российской Федерацией продолжается внедрение электронной очереди - она должна появиться еще на 14 пунктах пропуска. Отмечалось, что на казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и сейчас функционирует на 7 пунктах пропуска.