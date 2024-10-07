Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На одном из пунктов пропуска на границе с Россией вводятся ограничения

Опубликовано:

Пункт пропуска на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На автомобильном пункте пропуска в России, сопредельном с казахстанским "Таскала" возможно ограничение пропускной способности из-за ремонта дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

"Комитет государственных доходов информирует, что с 7 октября 2024 года на автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области, сопредельном с Казахстаном - пункт пропуска "Таскала", планируется проведение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта.

️В связи с чем возможно ограничение пропускной способности пункта пропуска. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ - 31 октября", - говорится в сообщении Комитета госдоходов в Telegram-канале.

Ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании пересечения казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска "Таскала".

Ранее в СМИ появилась информация, что перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России. Ситуацию прокомментировали в КГД, сообщив, что пункт пропуска "разгрузился" и работает в штатном режиме.

В августе текущего года КНБ обращался я к казахстанцам из-за возможных трудностей при пересечении границы с Россией. Тогда на сопредельной территории был запланирован ремонт дорожного полотна.

В конце июля сообщалось, что на границе с Российской Федерацией продолжается внедрение электронной очереди - она должна появиться еще на 14 пунктах пропуска. Отмечалось, что на казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и сейчас функционирует на 7 пунктах пропуска.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171163-na-odnom-iz-punktov-propuska-na-granice-s-rossiey-vvodyatsya-ogranicheniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie