Движение ограничат на участке улицы в Алматы из-за ремонта на теплосетях

В Алматы ограничат движение на одном из участков по улице Казыбек би на время ремонтных работ на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы планируется ограничить движение по улице Казыбек би.

"С 13:00 11 октября до 13:00 12 октября движение автотранспорта в Медеуском районе Алматы будет закрыто по улице Казыбек би - от проспекта Назарбаева до улицы Тулебаева в обе стороны", - говорится в сообщении госоргана.

Временные ограничения, как заверили в акимате, вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода.

Схема участка улицы, где будет ограничено движение, представлена ниже.

Ограничение движения на Казыбек би в Алматы. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, накануне акимат Алматы обратился к автовладельцам - водителей предупредили о перекрытии участка улицы Сатпаева в ближайшие дни. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки в городе.

Также в ведомстве обратились к пользователям общественного транспорта. В акимате сообщили, что также будут внесены изменения в схемы маршрутов №45, 95 и 121.

Мы также писали, что из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.

Сообщалось также, что на участке по улице Прокофьева в Алматы введено одностороннее движение в связи с просьбами жителей данного района.