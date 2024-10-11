Движение ограничат на участке улицы в Алматы из-за ремонта на теплосетях
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В Алматы ограничат движение на одном из участков по улице Казыбек би на время ремонтных работ на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В Алматы планируется ограничить движение по улице Казыбек би.
"С 13:00 11 октября до 13:00 12 октября движение автотранспорта в Медеуском районе Алматы будет закрыто по улице Казыбек би - от проспекта Назарбаева до улицы Тулебаева в обе стороны", - говорится в сообщении госоргана.
Временные ограничения, как заверили в акимате, вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода.
Схема участка улицы, где будет ограничено движение, представлена ниже.
Напомним, накануне акимат Алматы обратился к автовладельцам - водителей предупредили о перекрытии участка улицы Сатпаева в ближайшие дни. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки в городе.
Также в ведомстве обратились к пользователям общественного транспорта. В акимате сообщили, что также будут внесены изменения в схемы маршрутов №45, 95 и 121.
Мы также писали, что из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.
Сообщалось также, что на участке по улице Прокофьева в Алматы введено одностороннее движение в связи с просьбами жителей данного района.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172957-dvizhenie-ogranichat-na-uchastke-ulicy-v-almaty-iz-za-remonta-na-teplosetyah/
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