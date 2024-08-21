Одностороннее движение введут на участке улицы в Алматы
Опубликовано:
На участке по улице Прокофьева в Алматы с пятницы введут одностороннее движение в связи с просьбами жителей данного района, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
В Алматы для повышения пропускной способности и исключения конфликтных точек вводится одностороннее движение по улице Прокофьева в южном направлении от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова.
Изменения вносятся с 23 августа. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Изменения вводятся на основании обращений жителей и по согласованию с Управлением административной полиции.
Ранее в Алматы до полуночи 26 августа продлили частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе от дома №136 до улицы Макатаева в обоих направлениях. Проводится реконструкция местных теплосетей.
Между тем до 22 августа движение перекрыли в ночное время на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города). Объезд обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении - по улицам Бухтарминской и Талгарский тракт.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151505-odnostoronnee-dvizhenie-vvedut-na-uchastke-ulicy-v-almaty/