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Одностороннее движение введут на участке улицы в Алматы

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На участке по улице Прокофьева в Алматы с пятницы введут одностороннее движение в связи с просьбами жителей данного района, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В Алматы для повышения пропускной способности и исключения конфликтных точек вводится одностороннее движение по улице Прокофьева в южном направлении от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова.

Изменения вносятся с 23 августа. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Изменения вводятся на основании обращений жителей и по согласованию с Управлением административной полиции.

Схема движения
Схема движения. Фото: акимат Алматы

Ранее в Алматы до полуночи 26 августа продлили частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе от дома №136 до улицы Макатаева в обоих направлениях. Проводится реконструкция местных теплосетей.

Между тем до 22 августа движение перекрыли в ночное время на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города). Объезд обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении - по улицам Бухтарминской и Талгарский тракт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151505-odnostoronnee-dvizhenie-vvedut-na-uchastke-ulicy-v-almaty/

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