Движение ограничат на одной из улиц в Алматы до середины октября

В Алматы в связи с прокладкой труб будет перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В Алматы в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения будет перекрыта одна полоса движения улицы Бекмаханова. На данном участке будет действовать реверсивное движение в восточном направлении. Ограничения вводятся с 17 сентября по 15 октября 2024 года", - говорится в сообщении акимата.

Схема движения. Скриншот: акимат Алматы

Накануне сообщалось о перекрытии еще одного участка Кульджинского тракта в Алматы.

Сообщалось также, что на участке по улице Прокофьева в Алматы введено одностороннее движение в связи с просьбами жителей данного района.