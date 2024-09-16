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Движение ограничат на одной из улиц в Алматы до середины октября

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Строительство водопровода
Прокладка труб. Иллюстративное фото: Schon / Getty Images

В Алматы в связи с прокладкой труб будет перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В Алматы в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения будет перекрыта одна полоса движения улицы Бекмаханова. На данном участке будет действовать реверсивное движение в восточном направлении. Ограничения вводятся с 17 сентября по 15 октября 2024 года", - говорится в сообщении акимата.

Схема движения
Схема движения. Скриншот: акимат Алматы

Накануне сообщалось о перекрытии еще одного участка Кульджинского тракта в Алматы.

Сообщалось также, что на участке по улице Прокофьева в Алматы введено одностороннее движение в связи с просьбами жителей данного района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162016-dvizhenie-ogranichat-na-odnoy-iz-ulic-v-almaty-do-serediny-oktyabrya/

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