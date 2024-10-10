Одну из улиц в Алматы перекроют на несколько дней из-за сельскохозяйственной ярмарки
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Акимат Алматы обратился к автовладельцам - водителей предупредили о перекрытии участка улицы Сатпаева в ближайшие дни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки, часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 11 октября 20:00 часов до 13 октября 20:00 часов.", - сообщили в акимате.
Также в ведомстве обратились к пользователям общественного транспорта. В акимате сообщили, что также будут внесены изменения в схемы маршрутов №45, 95 и 121.
Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая.
По информации акимата, 12-13 октября с 8:00 до 17:00 в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей и фермеров Алматинской области и области Абай.
На ярмарке будет представлено более 50-ти наименований продукции (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и др.).
Ярмарка пройдет по улице Сатпаева на участке от улицы Уалиханова до проспекта Достык.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172649-odnu-iz-ulic-v-almaty-perekroyut-na-neskolko-dney-iz-za-selskohozyaystvennoy-yarmarki/
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