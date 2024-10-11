Осужденный казахстанец расплакался из-за видео

Социальное видео стало причиной слез отца, который три года не видел родных детей. Осужденный отбывает наказание в колонии в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в области Абай в учреждении смешанной безопасности на тренинге-занятии специалиста-психолога состоялся просмотр социального ролика "Жақсы әке - балаға ризық".

"Во время просмотра осужденный, отбывающий наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, не сдержал слез", - отметили в МВД.

По словам специалиста-психолога Арай Кадирбековой, которая работает с осужденными уже 14 лет, это первый случай в ее практике, когда осужденный так ярко проявил свои эмоции. Сразу после занятия он получил психологическую поддержку.

"Осужденный не хотел показывать тюрьму своим детям, не позволял жене приводить детей. У него есть четкий план на будущее, он готов выполнить свой долг перед своими детьми. Он положительно характеризуется, намерен освободиться по замене более мягкого вида наказания", - рассказал заместитель начальника учреждения Айдын Калелов.

Также в области Абай в день открытых дверей в учреждении средней безопасности Семея сестра впервые увиделась с братом, о котором лишь недавно узнала от отца. До встречи родственники переписывалась несколько месяцев.

А в колонии Карагандинской области провели практическое занятие для студентов юридического факультета Карагандинского университета. Были продемонстрированы условия проживания осужденных.

В Экибастузе двум осужденным разрешили на время покинуть колонию-поселение и отвести своих детей на школьную линейку, посвященную Дню знаний.