Достаточно ли 3,5 тыс. тенге в месяц срочникам, ответили в Минобороны

Официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин рассказал, достаточно ли 3,5 тыс тенге, выделяемых солдатам в месяц на личные нужды, передает кореспондент NUR.KZ.

Руслан Жангулин в кулуарах мажилиса сообщил, что все военнослужащие срочной службы, согласно нормам, обеспечиваются всем необходимым.

По его словам, срочники обеспечиваются вещевым обмундированием, трехразовым питанием, спальным помещением, проживанием на территории воинской части и гигиеническими принадлежностями.

"То, что касается суммы, которая выделяется. Я же вам говорю, солдаты имеют право выходить в увольнение. Либо у нас на территории части имеется чайная, магазины, где они могут приобрести какие-либо сладости по своему желанию", - ответил он.

При этом он заявил, что самая главная задача - это подготовка военнослужащего срочной службы.

"Наша задача научить его азам воинской службы, научить его держать в руках оружие и основным элементам боевой подготовки", - добавил он.

Напомним, накануне заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных Сил РК Фархат Айдарбаев сообщил, что военнослужащие срочной воинской службы получают 3539 тенге, которые они могут тратить на свои нужды. Он добавил, что члены семей военнослужащих могут посещать своих родных, проходящих срочную военную службу, чтобы посмотреть, как они живут в воинской части.

Также представители ВС и Минобороны ответили на вопрос о том, насколько законными являются случаи, когда молодых людей забирают в армию прямо с улицы.

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