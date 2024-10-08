Казахстанских парней забирают в армию прямо с улицы: ответ Вооруженных Сил и Минобороны

На брифинге в СЦК представителей ВС и Минобороны спросили, насколько законными являются случаи, когда молодых людей забирают в армию прямо с улицы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Такие факты были при весеннем призыве, во время осеннего призыва мы такие факты старались уже не использовать, так как нашли другой выход, более законный. На сегодня замакимы по идеологии ведут работу с молодежью, ветеранами. Сейчас мы уже прямо с улицы силой молодых людей в армию не забираем", - прокомментировал замглавы департамента генштаба ВС Фархат Айдарбаев.

Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин добавил, что о таких фактах сообщают в СМИ и соцсетях, но, по его мнению, их не так много.

"Если ежегодно в ряды ВС мы призываем 40 тысяч человек - среди них 1-2 факта могут быть, что с улицы забрали прямо. Но и там органы внутренних дел проводят работу по приводу уклонистов. Но это работа полицейских в рамках закона.

Почему молодые люди сами добровольно не приходят в военкоматы? Этому тоже есть ряд причин. Бывают факты, когда молодой человек, будучи зарегистрированным в одном военкомате, переехал в другой город, а уполномоченные органы об этом не знают. Молодой человек и сам, возможно, не знает, что его призвали. И вот когда работа проводится по приводу, такие факты тоже выявляются", - заявил спикер.

Руслан Жангулин добавил, что, если в военкомате выясняется, что приведенный прямо с улицы юноша не годен к службе, его "сразу же отпускают".

"А если годен, то он обязан служить - это его обязанность, установленная Конституцией. Поэтому молодые наши люди должны пройти службу", - добавил он.

Отметим, что летом прошлого года министр обороны страны Руслан Жаксылыков также отвечал на вопрос о том, почему некоторых казахстанцев забирают в армию прямо с улицы. Он отмечал, что если будет заявление, то виновный будет нести дисциплинарную или административную ответственность, но только если он нарушил закон.

Напомним, сегодня стало известно, что этой осенью в казахстанскую армию призовут 20 тыс. человек.

Также стало известно, что казахстанские военнослужащие срочной службы получают по 3,5 тыс. тенге в месяц.