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Асфальт за 2 млрд тенге начал рассыпаться через год после ремонта в Карагандинской области

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Дорога в Карагандинской области
Дорога. Кадр из видео: 24.kz

В Шетском районе Карагандинской области требуется ремонт дороги, которую отремонтировали всего год назад. Местные жители сообщают, что асфальт буквально рассыпается на глазах, передает 24.kz.

Дорога областного значения Сакена Сейфуллина - Агадырь общей протяженностью 87 километров впервые была заасфальтирована в прошлом году, на что было выделено 2 миллиарда тенге.

Однако сельчане, которые ждали этот ремонт почти 50 лет, оказались разочарованы: асфальт начал разрушаться менее чем через год после укладки.

"Года еще нет, а дороге уже требуется ремонт. Месяц назад сюда приезжал. За это время состояние асфальта только ухудшилось. Качество строительных работ очень низкое", - говорят местные жители.

Аким Шетского района Мухит Мухтаров подчеркнул, что подрядчикам уже предъявлены соответствующие требования.

"Есть гарантийный срок, в рамках которого подрядная компания обязана устранить недоработки. Сейчас мы выявляем проблемные участки", - отметил он.

Трасса Сакена Сейфуллина - Успенское - Агадырь соединяет местные села с соседними районами и областным центром. Вдоль дороги располагаются несколько сел, в которых проживают больше 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что в Караганде ведутся активные работы по укладке нового асфальта как в центральных, так и в отдаленных районах города.

Также стало известно, что власти Караганды приняли решение задействовать искусственный интеллект в борьбе с пробками на дорогах. Облегчить жизнь водителям призваны умные светофоры, которые в режиме реального времени будут управлять ситуацией на улицах города.

Кроме того, с 1 июля на оживленных улицах Караганды начали работу 12 комплексов "Аргус-пешеход". Данные видеокамеры фиксируют автомобили, которые не уступают дорогу людям на зебрах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162833-asfalt-za-2-mlrd-tenge-nachal-rassypatsya-cherez-god-posle-remonta-v-karagandinskoy-oblasti/

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