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Завершился ремонт дороги от поселка Нура до границы Акмолинской области

Опубликовано:

Новая дорога в Карагандинской области
Новая дорога. Фото: gov.kz

В Карагандинской области завершен средний ремонт 7-километрового участка автодороги Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау от поселка Нура до границы с Акмолинской областью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с ходом ремонта дороги лично ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Автотрасса Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау протяженностью более 200 километров была построена и введена в эксплуатацию в 1958 году. Ранее средний ремонт провели на 80 км от села Ынтымак до поселка Нура и на 30 км от села Кобетей до границы Акмолинской области.

"В этом году определена подрядная организация на три участка протяженностью 104 км. Это 31 км на участке Кобетей - Нура и 73 км от села Ынтымак до автодороги Алматы - Екатеринбург -Темиртау.

Сейчас выполнены работы на 7 км - от Нуры в сторону Акмолинской области. Также планируется переустроить семь водопропускных труб на участке Кобетей - Нура и шесть водопропускных труб на участке Ынтымак - Темиртау. Завершить ремонт трех участков планируется в 2025 году", - рассказал директор Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Ерлан Жумагулов.

Ермаганбет Булекпаев поручил не затягивать с ремонтом, сделать как можно больше дороги в этом году, а в следующем - приступить к работе с наступлением теплых дней.

Ранее сообщалось, что в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.

Помимо этого, жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, выразили крайнее недовольство ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Сельчане рассказывают, что работа застыла еще месяц назад. Из-за перекопанных улиц люди не могут запастись топливом на зиму. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166222-zavershilsya-remont-dorogi-ot-poselka-nura-do-granicy-akmolinskoy-oblasti/

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