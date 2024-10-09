Ремонт на Привокзальной площади в Караганде завершается: когда откроют проезд

Ремонтные работы на автомобильной дороге Привокзальной площади Караганды подходят к завершению. Открытие проезда для автотранспорта планируется 10 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, ремонт дороги начался 3 октября. Завершение работ и открытие проезда ожидается в срок.

"Ремонтные работы на автомобильной дороге Привокзальной площади близятся к завершению. 10 октября планируется открыть проезд для автотранспорта", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом движение автобусов изменено. Оно осуществляется с заездом через улицу Ермекова и выездом на проспект Бухар Жырау.

Также в Карагандинской области завершен средний ремонт 7-километрового участка автодороги Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау от поселка Нура до границы с Акмолинской областью. С ходом ремонта дороги лично ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

А в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.