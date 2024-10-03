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Проезд на Привокзальной площади перекрыли в Караганде (фото)

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Общественный транспорт в Караганде
Автобус. Фото: gov.kz

В Караганде с 3 октября из-за ремонтных работ будет перекрыт участок дороги на Привокзальной площади, движение автобусов будет изменено, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В сообщении, опубликованном на официальной странице акимата в Instagram, говорится, что в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги на Привокзальной площади с 3 октября будет перекрыт участок от заезда со стороны проспекта Бухар Жырау до выезда на улицу Ермекова.

Движение автобусов будет осуществляться только с заездом через улицу Ермекова и выездом на проспект Бухар Жырау.

"Просим планировать маршрут движения заранее и приносим извинения за временные неудобства!" — обратились к жителям и гостям города в акимате Караганды.

Ранее сообщалось, что в день проведения республиканского референдума, который состоится 6 октября, в Караганде пассажиры смогут бесплатно пользоваться городскими и пригородными автобусами. В понедельник, 7 октября, транспортные службы вернутся к обычному графику работы.

Помимо этого, в Караганде объявили о запуске нового автобусного маршрута до Ташкента (Узбекистан), который будет курсировать через день по нечетным числам. Отправление из города будет осуществляться в 20 часов по местному времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169159-proezd-na-privokzalnoy-ploshchadi-perekryli-v-karagande-foto/

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