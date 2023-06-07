Забирают с улиц, ставят оцепление: министр обороны ответил на вопросы по призыву в армию

Военные. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков сегодня в кулуарах мажилиса ответил на вопросы журналистов по поводу призыва солдат-срочников в армию, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что в Сети нарастает недовольство по поводу якобы неправомерных действий в ходе воинского призыва. Так, казахстанский юрист Жангельды Сулейманов на своей странице в Facebook опубликовал пост со скриншотом из SMS-рассылки. В сообщении содержится предписание явиться в военкомат.

Адвокат отметил, что наткнулся на это сообщение в Сети.

"Какие-то слухи ходят нехорошие по таким повесткам. Думаю, что вот эта повестка незаконная и неправдивая.

Во-первых, по закону повестки вручаются в руки под роспись, а не через SMS. Во-вторых, статья 30, которая указана в повестке, регулирует призыв на воинскую службу, а это:

призыв граждан на срочную воинскую службу;

призыв на воинскую службу офицеров запаса;

призыв на воинские сборы;

призыв по мобилизации, при военном положении и в военное время.

В-третьих, если это не призыв, то в повестке неверно написано о воинском учете, это разные вещи.

Если вы получили такую повестку, можете подать в административный суд. А вообще, суть повестки простая – заберут в "партизаны" скорее всего", – заявил он.

Сегодня же в кулуарах мажилиса в беседе с министром журналисты также отметили, что есть случаи, когда молодых людей хватают прямо на улицах, забирают в военкоматы из кафе или, например, из ночных клубов. Они поинтересовались у министра обороны, почему так происходит.

"А тут вопрос, почему он не идет в армию (сам – прим. ред.), почему его хватают из ночного клуба? Значит, у него здоровья веселиться в ночном клубе хватает, а отдать свой конституционный долг?

Если есть факт нарушения, дайте конкретный случай. Во-вторых, есть нормы законодательства, когда молодых людей, уклоняющихся от призыва, в рамках действующего закона разыскивают и приводят в Департаменты по делам обороны для принятия решений", – подчеркнул он.

При этом Руслан Жаксылыков подчеркнул, что если будет заявление, то виновный будет нести дисциплинарную или административную ответственность, но только если он нарушил закон.

Кроме того, представители СМИ поинтересовались у министра обороны, для чего на перронах во время отправки призывников в пункты назначения присутствует оцепление.

"Полиция обеспечивает общественный порядок на ж/д вокзалах. Вот я могу вам привести столько случаев, когда мы вынуждены порой наших же молодых людей, которые призываются в армию, ограждать от нарушения общественного порядка.

С чем это в первую очередь связано? Связано, в первую очередь, к сожалению, с употреблением спиртных напитков и так далее, и тому подобное. Понимаете? Поэтому мы вынуждены ограждать", – объяснил Руслан Жаксылыков.

Также, по его словам, приходится проверять вещи призывников на наличие запрещенного продовольствия.

"Когда молодого человека призывают в армию, есть перечень разрешенного имущества, продовольствия, которое мы разрешаем. Например, если он из южного Казахстана в западный Казахстан едет, сколько в пути? Двое с половиной суток. Ведь есть скоропортящиеся продукты.

Поэтому мы обеспечиваем всеми видами довольствия, и тоже ограждаем наших ребят от этого нежелательного влияния", – добавил министр.

Напомним, что сегодня министр обороны опроверг слухи об отправке казахстанских военных на границу России и Украины.

Также он высказал свое мнение о том, почему молодые люди не спешат отдавать долг Родине, а, кроме того, отметил на вопрос, может ли руководство оборонного ведомства дать гарантию родителям, что их сыновья вернуться домой в целости и здравии.

Напомним, что 1 марта в Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. Об этом сообщалось на официальном сайте Минобороны.

По информации ведомства, на базе призывных пунктов местных исполнительных органов была организована работа 195 городских и районных призывных комиссий.

"Всего весной этого года подлежит призыву свыше 18 тыс. человек, в том числе в Вооруженные силы более 7 тыс., в Национальную гвардию – свыше 6 тыс., в Пограничную службу КНБ – более 3 тыс., в Министерство по чрезвычайным ситуациям – 300, в Службу государственной охраны – около 80 человек", – говорилось в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023778-zabirayut-s-ulits-stavyat-otseplenie-ministr-oborony-otvetil-na-voprosy-po-prizyvu-v-armiyu/