Стало известно, в каких регионах Казахстана больше сторонников АЭС

Больше всего сторонников строительства АЭС в Казахстане проживают в Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Сегодня на брифинге были озвучены предварительные итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане.

Больше всего голосов за строительство АЭС у Туркестанской области - 693 766 голосов. Следом расположились Алматинская (495 291 голосов) и Карагандинская (375 434) области. В Топ-5 также вошли Шымкент (345 094) и Костанайская область (327 003).

Наибольшее количество голосов против строительства АЭС зафиксировано также в Туркестанской области (178 148 голосов). На втором месте Алматинская область - 174 622 голоса. На третьем месте по количеству проголосовавших против строительства идет Карагандинская область - 161 408 голосов. Следом расположились Астана (150 068 голосов) и Жамбылская область (138 623).

Предварительные итоги референдума. Таблица: t.me/electionelection

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

Сегодня стали известны предварительные итоги референдума в Казахстане, согласно которым 71,12% избирателей поддержали строительство АЭС.

По информации МИД, общее количество проголосовавших граждан Казахстана за рубежом составило 9976 человек, явка превысила 81%.

Представители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел делились информацией о том, были ли выявлены нарушения во время референдума. По данным Генпрокуратуры, всего поступило три обращения.