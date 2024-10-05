Ситуацию на границе с Россией прокомментировали в Казахстане
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В СМИ появилась информация, что перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России. Ситуацию прокомментировали в КГД МФ РК, передает NUR.KZ.
В Комитете государственных доходов сообщили, что в настоящее время в пункте пропуска "Жайсан" скопления грузовых автомашин не наблюдается, пункт функционирует в штатном режиме.
"В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышало 50 автомашин.
В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тыс. грузовых и легковых автомашин", - рассказали в ведомстве.
Здесь добавили, что на казахстанской стороне границы в пункте пропуска "Жайсан" функционируют по 4 дорожной полосы в каждую сторону, на российской стороне в пункте пропуска "Сагарчин" - по 1 полосе.
Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, в пункте пропуска постоянно находятся 4 сотрудника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов, очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют.
По данным официального сайта Погранслужбы КНБ РК, пункт пропуска "Жайсан" находится в поселке Жайсан Мартукского района Актюбинской области.
Сопредельный пункт пропуска - "Сагарчин", Российская Федерация.
Работает круглосуточно, характер международного сообщения - грузопассажирский. Вид сообщения - автомобильный (автодорожный).
Ранее сообщалось, что на автомобильном пункте пропуска Павлодарской области "Косак" начинает действовать система электронной очереди. В региональном департаменте госдоходов уточнили, что бронирование обязательно. Без отметки грузовые машины не смогут выехать из Казахстана в Россию. Правило распространяется на категории С, С1 и касается как граждан РК, так и нерезидентов страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170140-situaciyu-na-granice-s-rossiey-prokommentirovali-v-kazahstane/
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