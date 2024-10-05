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Ситуацию на границе с Россией прокомментировали в Казахстане

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Пункт пропуска "Жайсан"
Пункт пропуска "Жайсан". Фото: yandex.kz

В СМИ появилась информация, что перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России. Ситуацию прокомментировали в КГД МФ РК, передает NUR.KZ.

В Комитете государственных доходов сообщили, что в настоящее время в пункте пропуска "Жайсан" скопления грузовых автомашин не наблюдается, пункт функционирует в штатном режиме.

"В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышало 50 автомашин.

В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тыс. грузовых и легковых автомашин", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что на казахстанской стороне границы в пункте пропуска "Жайсан" функционируют по 4 дорожной полосы в каждую сторону, на российской стороне в пункте пропуска "Сагарчин" - по 1 полосе.

Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, в пункте пропуска постоянно находятся 4 сотрудника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов, очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют.

По данным официального сайта Погранслужбы КНБ РК, пункт пропуска "Жайсан" находится в поселке Жайсан Мартукского района Актюбинской области.

Сопредельный пункт пропуска - "Сагарчин", Российская Федерация.

Работает круглосуточно, характер международного сообщения - грузопассажирский. Вид сообщения - автомобильный (автодорожный).

Ранее сообщалось, что на автомобильном пункте пропуска Павлодарской области "Косак" начинает действовать система электронной очереди. В региональном департаменте госдоходов уточнили, что бронирование обязательно. Без отметки грузовые машины не смогут выехать из Казахстана в Россию. Правило распространяется на категории С, С1 и касается как граждан РК, так и нерезидентов страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170140-situaciyu-na-granice-s-rossiey-prokommentirovali-v-kazahstane/

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