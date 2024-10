Алматинская область названа одним из ведущих регионов по числу молодежи

В Алматинской области численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет достигла 426 117 человек, что составляет 27,7% населения региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, Алматинская область сегодня является одним из ведущих регионов республики по количеству молодежи.

В 2023 году численность людей в возрасте от 14 до 35 лет в области достигла 426 117 человек, что составляет 27,7% населения региона.

Между городом и селами также значительно различается показатель расположения молодежи: 66 227 молодых людей проживают в городе, а 359 840 - в сельской местности.

Управление по вопросам молодежной политики реализует различные программы для улучшения качества жизни молодежи, защиты их прав и поддержки социально-экономического развития.

В регионе функционирует 41 высшее и специальное учебное заведение, направленное на повышение уровня образования и профессиональной подготовки молодых людей.

С начала 2024 года организовано 2139 мероприятий с участием 69 533 молодых людей, включая мероприятия по здравоохранению, военно-патриотическому воспитанию, правовой культуре и экологическому образованию.

Кроме того, в области запущены программы, которые помогают молодежи начать собственное дело и приобрести жилье.

Напомним, ранее глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова рассказала, какие требования предъявляет молодежь при трудоустройстве. Она подчеркнула, что молодые люди не хотят работать на заводах, ищут варианты трудоустройства с зарплатой не ниже 500 тыс. тенге и свободным графиком.

Согласно данным на первый квартал 2024 года, опубликованным на сайте Бюро нацстатистики, уровень безработицы среди казахстанской молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,1%. При этом доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, оказалась равна 7%.

По информации на сайте Организации экономического сотрудничества и развития, категория NEET (Youth not in employment, education or training) - молодые люди, не имеющие работы, образования или профессиональной подготовки.