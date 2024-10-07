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Холодную воду отключат в двух районах Алматы

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Отключение воды
Отключение воды. Иллюстративное фото: kazoka30/Getty Images

В связи с плановыми профилактическими работами 8 и 10 октября планируется отключение холодной воды в двух районах Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

"8 октября с 09:00 до 20:00 вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе в контуре ул. Фурката - пр. Райымбека - р. Үлкен Алматы - ул. Толе би, мкр. Тастак - 1, дома № 1-10.

10 октября с 09:00 до 20:00 вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Алмалинском районе в контуре улиц Толе би - Тлендиева -Кулымбетова - Волховская, ул. Толе би № 278, 280, 282, 284", - говорится в сообщении коммунального предприятия, опубликованном в Instagram-аккаунте.

Отмечается, что временные ограничения холодного водоснабжения в этих городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 1 сентября действуют дифференцированные тарифы на воду, которые будут повышаться для слишком расточительных горожан. О том, на сколько могут вырасти цены, мы писали здесь.

Мы также писали, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

В конце сентября холодную воду отключали в ряде микрорайонов мегаполиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170969-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-dvuh-rayonah-almaty/

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