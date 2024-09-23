Холодную воду отключат на один день некоторым жителям Алматы

Подачу холодной воды в некоторые жилые дома и другие здания в Алматы отключат на один день в связи с плановыми работами по замене техоборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как сообщается в Instagram-профиле "Алматы Су", 26 сентября с 09:00 до 18:00 вводятся временные ограничения по подаче холодной воды в здания и дома, расположенные по следующим адресам:

микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4, Таугуль, Таугуль-1, 3, Мамыр 1-7;

в контуре пр. Абая - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Яссауи;

в контуре пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Кенесбаева - ул. Ашимова.

Ограничения вводятся для безопасности плановых работ.

Между тем до 30 сентября в Бостандыкском районе Алматы ограничено движение по улице Журавлева, от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова. Временные ограничения вводятся для безопасности плановых работ на участке реконструкции трубопровода, который работает с 1980 года.

До 29 сентября ограничено движение на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города.

До середины октября в Алматы перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова.