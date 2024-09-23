Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Холодную воду отключат на один день некоторым жителям Алматы

Опубликовано:

Кран с водой
Кран с водой. Иллюстративное фото: pexels.com

Подачу холодной воды в некоторые жилые дома и другие здания в Алматы отключат на один день в связи с плановыми работами по замене техоборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как сообщается в Instagram-профиле "Алматы Су", 26 сентября с 09:00 до 18:00 вводятся временные ограничения по подаче холодной воды в здания и дома, расположенные по следующим адресам:

  • микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4, Таугуль, Таугуль-1, 3, Мамыр 1-7;
  • в контуре пр. Абая - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Яссауи;
  • в контуре пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Кенесбаева - ул. Ашимова.

Ограничения вводятся для безопасности плановых работ.

Между тем до 30 сентября в Бостандыкском районе Алматы ограничено движение по улице Журавлева, от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова. Временные ограничения вводятся для безопасности плановых работ на участке реконструкции трубопровода, который работает с 1980 года.

До 29 сентября ограничено движение на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города.

До середины октября в Алматы перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164614-holodnuyu-vodu-otklyuchat-na-odin-den-nekotorym-zhitelyam-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie