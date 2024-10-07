Политолог оценил участие казахстанцев в обсуждении вопроса строительства АЭС в стране

Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал данные социологических опросов участников референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как напомнил Ашимбаев в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные соцопросов, за строительство АЭС проголосовали почти 70% граждан, принявших участие в голосовании. Около 30% высказались против.

С его слов, по традиции, данные экзит-пулов обычно не сильно отличаются от официальных данных ЦИК, которые должны быть объявлены завтра.

"Таким образом, можно сделать вывод, что население Казахстана поддержало необходимость строительства атомной станции (а может, как считают специалисты, и не одной).

Для Казахстана эта тема не новая. У нас много лет успешно функционировала атомная станция на Мангышлаке, которую пришлось закрыть 25 лет назад.

Много лет обсуждались проекты возврата к атомной энергии, но постоянно не хватало политической воли, да и мощное зарубежное давление не давало принять нужное для страны решение.

Да и сейчас, в ходе агитационного периода, мы видели активную работу проплаченных из-за бугра пропагандистов с целью не только сорвать планы строительства АЭС, но и попытаться дестабилизировать ситуацию в стране", - пишет Ашимбаев, и следом отмечает сильную работу Народного штаба, консолидировавшего все конструктивные общественные силы страны в поддержку инициативы Касым-Жомарта Токаева о вынесении вопроса на всенародное обсуждение.

"Народ страны, как видим, позитивно воспринял необходимость и значимость этого решения, преодолев и старые фобии, и вражескую пропаганду.

Предварительные данные показывают высокую степень поддержки проекта возвращения к ядерной энергии как основы стабильного развития национальной энергетики и экономики в целом", - резюмирует политолог в публикации.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

Ранее стали известны результаты exit poll. Аналитик фонда "Институт комплексных социальных исследований - Астана" сообщил, что за АЭС проголосовали 69,8% опрошенных. Ответили, что не согласны - 30,2% участников опроса.

По данным второго exit poll от Института общественной политики, за АЭС проголосовали 72,3% опрошенных казахстанцев, против АЭС - 27,7%. В опросе участвовали 44 160 человек.

По данным третьего exit poll, проведенного Институтом Евразийской интеграции, за строительство АЭС в Казахстане проголосовали 71,8%, против - 28,2%.

Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка на голосовании составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.

За рубежом общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. "Это обеспечило явку в 81,06%", - сообщили в МИД.