Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в день референдума

Сегодня, 6 октября, в день референдума, в Алматы и Шымкенте ожидается небольшой дождь. В Астане будет малооблачно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.