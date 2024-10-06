Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в день референдума
Опубликовано:
Сегодня, 6 октября, в день референдума, в Алматы и Шымкенте ожидается небольшой дождь. В Астане будет малооблачно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170314-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstancev-v-den-referenduma/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.