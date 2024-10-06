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Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в день референдума

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сегодня, 6 октября, в день референдума, в Алматы и Шымкенте ожидается небольшой дождь. В Астане будет малооблачно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170314-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstancev-v-den-referenduma/

Автор: Анастасия Борисова

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Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в день референдума

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