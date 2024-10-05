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Сильный дождь обещают в регионах Казахстана

Опубликовано:

Люди идут по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено на 6 октября в Шымкенте и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт "Казгидромета".

В воскресенье в Шымкенте временами возможна гроза, а также ветер, порывы 15-20 м/с.

6 октября ночью и утром на востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер днем на севере региона, порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. На юго-западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

С 20.00 часов 5 октября до 20.00 часов 6 октября по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

6 октября на юго-западе и юго-востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность. На севере, юге, в центре региона - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье по области Абай сохранится высокая пожарная опасность, на юге региона - чрезвычайная пожарная опасность.

6 октября ночью и утром на востоке и юге Северо-Казахстанской области возможен туман. Ветер днем на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с. На востоке и юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В воскресенье ночью в горных районах Туркестанской области синоптики обещают сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах региона - гроза. Ветер на юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, в центре и пустынных районах региона сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

6-8 октября на большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

6 октября в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах - гроза. Ночью и утром в горных районах региона - туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Также на большей части региона сохранится чрезвычайная, на юго-востоке - высокая пожарная опасность.

В воскресенье по области Жетісу возможен ветер, в районе Алакольских озер - порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

6 октября на севере, юге и в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части региона - чрезвычайная пожарная опасность.

6 октября на большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке региона - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на большей части области Ұлытау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке региона - высокая пожарная опасность.

6 октября на западе, юге и востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170245-silnyy-dozhd-obeshchayut-v-regionah-kazahstana/

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