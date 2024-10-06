Референдум по АЭС: сколько казахстанцев проголосовало за рубежом

В Центральной комиссии референдума (она же ЦИК) замглавы МИД Роман Василенко озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом, передает NUR.KZ.

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Так, по его словам, по состоянию на 19.00 за рубежом завершили работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана (59,79 % явка).

Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США. Еще 1 участок в городе Сан-Фрациско откроется в 20.00 по времени Астаны.

В МИД напомнили, что при загранучреждениях РК в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии референдума с общим количеством избирателей 12 307 человек.

В Центре содействия международным наблюдателям в Астане сегодня состоялась серия брифингов с участием наблюдателей от международных организаций: ШОС, ОТГ и СВМДА.

Как отметили главы миссий, республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами РК. По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным, ни одного нарушения на участках ими не было выявлено.

Как ранее сообщалось, за пределами РК было создано 74 участка при зарубежных учреждениях в 59 странах. Из-за ситуации в Ливане, Иране и Израиле участки там работать не будут, все остальные ждут казахстанцев в назначенное время.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Согласно последним данным, к 18.00 более 60% казахстанцев уже проголосовали на референдуме.