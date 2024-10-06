Референдум по АЭС: сколько казахстанцев проголосовало за рубежом
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В Центральной комиссии референдума (она же ЦИК) замглавы МИД Роман Василенко озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом, передает NUR.KZ.
Так, по его словам, по состоянию на 19.00 за рубежом завершили работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана (59,79 % явка).
Продолжают работу 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США. Еще 1 участок в городе Сан-Фрациско откроется в 20.00 по времени Астаны.
В МИД напомнили, что при загранучреждениях РК в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии референдума с общим количеством избирателей 12 307 человек.
В Центре содействия международным наблюдателям в Астане сегодня состоялась серия брифингов с участием наблюдателей от международных организаций: ШОС, ОТГ и СВМДА.
Как отметили главы миссий, республиканский референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами РК. По их мнению, референдум является открытым, свободным и легитимным, ни одного нарушения на участках ими не было выявлено.
Как ранее сообщалось, за пределами РК было создано 74 участка при зарубежных учреждениях в 59 странах. Из-за ситуации в Ливане, Иране и Израиле участки там работать не будут, все остальные ждут казахстанцев в назначенное время.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
Согласно последним данным, к 18.00 более 60% казахстанцев уже проголосовали на референдуме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170608-referendum-po-aes-skolko-kazahstancev-progolosovali-za-rubezhom/
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