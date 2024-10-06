Призер Олимпийских игр Нариман Курбанов проголосовал в Алматы

Серебряный призер Летних Олимпийских игр в Париже, гимнаст Нариман Курбанов принял участие в референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Он пришел в избирательный участок, расположенный в гимназии номер 60 имени Бауыржана Момышулы. Молодой спортсмен пришел голосовать один.

Он подчеркнул важность голосования.

"Я считаю, что общее будущее Казахстана в наших руках. У нас есть выбор и мы должны в полной мере воспользоваться им. Я понимаю, что на меня смотрит весь Казахстан. Я с гордостью поднимаю наш флаг на мировой арене. Очень переживаю за наше будущее", - заявил Курбанов.

Спортсмен также ответил на вопрос о том, почему звезды и спортсмены принимают участие в референдуме.

"У нас есть свое мнение и мы бы хотели показать, что мы хотим лучшего будущего для Казахстана", - добавил он.

Напомним, сегодня в голосовании приняли участие певец Парвиз Назаров и скрипачка Жамиля Серкебаева.

Кроме того, свой голос отдали участницы конкурсов "Мисс Казахстан" и "Мисс Алматы", придя на избирательные участки в коронах.