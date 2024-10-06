Мисс "Казахстан-2023" и "Мисс Алматы-2024" проголосовали на референдуме в Алматы (фото)
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"Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова, "Мисс Вселенная Казахстан-2023" Мадина Альмуханова и "Мисс Алматы-2024" Эльдана Сауранбаева приняли участие в референдуме, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на дирекцию конкурса.
Девушки пришли на избирательные участки в коронах и в лентах. Они отметили важность проведения референдума.
"Я верю, что каждое решение, которое мы принимаем сегодня, повлияет на наше будущее. Я, как представитель молодого поколения, считаю, что мы должны принимать участие в будущем нашей страны. И референдум стал важным событием, объединяющим общество в стремлении к лучшему", - поделилась Сабина Идрисова.
Кроме того, Мадина Альмуханова добавила, что путешествуя по миру и участвуя в конкурсах красоты, она увидела, как разные страны решают свои проблемы.
"У нас есть уникальная возможность повлиять на наше будущее, и я надеюсь, что все жители воспользуются этой возможностью", - сообщила Мадина.
Эльдана Сауранбаева заявила, что референдум - это возможность проявить свой гражданский долг.
"Мы, как участницы конкурсов красоты и представительницы прекрасного, поддерживаем инициативы, которые могут улучшить жизнь и создать положительные изменения для нашего будущего", - добавила она.
Ранее сообщалось, что казахстанская певица, лауреат госпремии Бибигуль Тулегенова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Отмечается, что урну для бюллетеней представители избирательного участка №559 привезли по месту жительства народной артистки.
Также свой выбор сделал и певец Парвиз Назаров.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170405-miss-kazahstan-2023-i-miss-almaty-2024-progolosovali-na-referendume-v-almaty/
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