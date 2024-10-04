Деньги выплатят некоторым астанчанам в День Республики

Жителям Астаны, относящимся к социально уязвимым категориям, в День Республики, 25 октября, власти выплатят 16,6 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Согласно "правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Астаны", один раз в год гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям, в праздничный день осуществляется выплата.

25 октября, в День Республики, малообеспеченным гражданам выплатят 16 614 тенге (4,5 МРП).

Списки формируются Управлением занятости и социальной защиты Астаны.

Напомним, в этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд - 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник, - рабочий день.

В сентябре стало известно, что размеры социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца предложили увеличить в Казахстане. В Сети опубликовали соответствующий проект постановления Министерства труда и соцзащиты населения.

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