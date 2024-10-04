Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Деньги выплатят некоторым астанчанам в День Республики

Опубликовано:

Мужчина держит в руках кошелек
Мужчина держит в руках кошелек. Иллюстративное фото: Inna Dodor / Getty Images

Жителям Астаны, относящимся к социально уязвимым категориям, в День Республики, 25 октября, власти выплатят 16,6 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Согласно "правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Астаны", один раз в год гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям, в праздничный день осуществляется выплата.

25 октября, в День Республики, малообеспеченным гражданам выплатят 16 614 тенге (4,5 МРП).

Списки формируются Управлением занятости и социальной защиты Астаны.

Напомним, в этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд - 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник, - рабочий день.

В сентябре стало известно, что размеры социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца предложили увеличить в Казахстане. В Сети опубликовали соответствующий проект постановления Министерства труда и соцзащиты населения.

Ранее мы писали, какие пособия могут получать казахстанские семьи с детьми.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170048-dengi-vyplatyat-nekotorym-astanchanam-v-den-respubliki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie