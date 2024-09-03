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Размер двух пособий планируют увеличить в Казахстане

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Деньги лежат рядом с ручкой на документах
Деньги и документы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Размеры пособий по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца предлагают увеличить в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на проект постановления Минтруда на сайте "Открытые НПА".

Ведомство представило проект соответствующего постановления, которым предполагается повышение размеров указанных пособий.

"С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процентов от размера получаемых социальных выплат", - говорится в проекте.

Цель повышения размеров соцвыплат - обеспечение социальной поддержки уязвимых слоев населения, отмечается в пояснительной записке. Также сообщается, что принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета.

Документ находится на публичном обсуждении до 17 сентября.

Напомним, в июле мы писали, что соцвыплату по утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) с начала года получили 94,8 тыс. человек, а средний размер выплаты составил 57 220 тенге.

Численность получателей пособия по случаю потери кормильца по состоянию на 1 июля 2024 года составила порядка 198,5 тыс. человек. Некоторым из них также положены соцвыплаты из ГФСС, если умерший гражданин официально работал и был участником системы соцстрахования. С начала года их получили порядка 63,4 тыс. семей, а средний размер социальной выплаты составил 59 968 тенге.

Также в январе мы писали, кому и какие суммы выплат по утрате кормильца назначают в 2024 году в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2156763-razmer-dvuh-posobiy-planiruyut-uvelichit-v-kazahstane/

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