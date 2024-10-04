До -5 градусов опустится температура в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 4 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте обещают погоду без осадков, но в столице сильно похолодает. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет малооблачно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.