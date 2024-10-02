Снег обещают в одном из регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана на четверг объявили штормовое предупреждение - ожидаются осадки в виде сильного дождя и снега, туман и ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 3 октября, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге области - гроза.

В Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Карагандинской области прогнозируется сильный ветер, временами до 23 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области завтра также обещают сильный ветер, порывы до 15-20 м/с. В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность.

3 октября в области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра днем на юге Туркестанской области обещают грозу. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность завтра сохраняется и в Атырауской области.

3 октября на севере, западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

А в Костанайской области завтра обещают туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Временами сильный дождь, грозу завтра прогнозируют в Мангистауской области. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра днем на востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

3 октября на большей части области Абай и в Кызылординской области также сохранится высокая пожарная опасность.