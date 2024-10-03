Небольшой дождь и похолодание до 0 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 3 октября, в Астане и Шымкенте обещают ясную погоду без осадков, а жителей Алматы предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169042-nebolshoy-dozhd-i-poholodanie-do-0-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/
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