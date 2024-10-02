До 2 градусов мороза похолодает в ряде регионов Казахстана

Под влиянием антициклона 3-5 октября ожидается прохладная погода. В некоторых регионах в ночные часы температура воздуха понизится до 2-8 градусов мороза, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", очередной северо-западный антициклон будет оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, с ним ожидается прохладная погода и преимущественно без осадков.

Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны пройдут дожди, с грозами, 3 октября на юго-западе прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром - туман.

В северных, восточных и центральных регионах республики в ночные часы температура воздуха понизится до 2-8 градусов мороза.