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Фото с горой туалетной бумаги у входа в Минюст в Астане прокомментировали в ведомстве

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Дом министерств
Дом министерств. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилось фото с горой туалетной бумаги, выгруженной рядом с Министерством юстиции Казахстана. В самом ведомстве решили прокомментировать изображение, передает NUR.KZ.

В Министерстве юстиции высказались о фото, которое распространяется в соцсетях, - на нем изображено множество рулонов, выгруженных у входа в ведомство в Астане.

Туалетная бумага около Министерства юстиции
Туалетная бумага. Фото: Министерство юстиции РК

"Министерство юстиции РК не занимается закупом туалетной бумаги, не осуществляет функции по содержанию и обеспечению зданий Дома министерств. Вместе с тем сообщаем о том, что в 13-м подъезде Дома министерств, помимо министерства юстиции, расположены еще 3 центральных государственных органа. На основании вышеизложенного призываем не распространять ложную информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов, на котором мошенники разместили объявление о компенсации от 3 млн тенге, которую якобы можно было получить до 11 февраля 2024 года. Чтобы узнать сумму "выплаты", пользователю нужно ввести свой ИИН.

Недавно некие лица делали фейковую рассылку от имени премьер-министра Олжаса Бектенова по поводу сбора средств. Практически такие же сообщения рассылались казахстанцам якобы от лица министра просвещения Гани Бейсембаева.

Во время паводков в соцсетях неоднократно появлялась недостоверная информация. На что вице-премьер Бозумбаев напоминал казахстанцам об уголовной ответственности за распространение фейков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2108490-goru-tualetnoy-bumagi-u-vhoda-v-minyust-v-astane-prokommentirovali-v-vedomstve/

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