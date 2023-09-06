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Покупку туалетной бумаги на 7 млн тенге объяснили в акимате Мангистау

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Девушка держит туалетную бумагу
Туалетная бумага. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация о том, что акимат Мангистауской области намерен купить более 11,5 тыс. упаковок туалетной бумаги на 7 млн тенге. В ведомстве прокомментировали ситуацию.

"Акимат Мангистауской области без шума хочет купить 11 570 упаковок туалетной бумаги за народные 7 млн тенге. Пресс-служба акимата утверждает, что на месяц нужно 694 рулона бумаги в день, если считать, что в месяце 20 рабочих дней", - говорится в публикации.

В акимате Мангистауской области порталу Lada.kz объяснили, зачем чиновникам столько туалетной бумаги.

По данным ведомства, указанный объем приходится не только на их сотрудников, но и используется для посетителей, работников местных представительных, исполнительных и государственных органов.

"Основной целью управления делами акимата Мангистауской области является выполнение функций по использованию и содержанию государственного имущества, снабжению хозяйственными товарами местных представительных, исполнительных и государственных органов, в том числе учреждений, размещенных в зданиях акимата области, а также областного маслихата, Дворца бракосочетания, акимата города, Дома дружбы, управления статистики и областного сборного пункта. В целях обеспечения государственных учреждений, расположенных в вышеуказанных зданиях, ежегодно закупаются туалетная бумага и другие предметы", - пояснили в акимате региона.

В ведомстве уточнили, что в вышеуказанных зданиях размещено 1300 сотрудников.

"Только на областном сборном пункте 15 врачей, 80 сотрудников и 1500 призывников ежегодно размещаются в казарменном положении. Поэтому в целях обеспечения средствами гигиены ежегодно проводится закуп подобных товаров для их удобства", - подытожили в акимате Мангистауской области.

Напомним, ранее сотрудники Антикора установили, что в управлении делами акимата Актюбинской области планируют приобрести два электромобиля по 38,9 млн тенге за штуку.

В заявке было указано, что у машин должен быть полный привод, не менее 5 мест и 4 дверей, мультимедийная система с дисплеем, система стабилизации, антиблокировочная система тормозов, фронтальные подушки безопасности. Максимальная мощность: не менее 325 лошадиных сил при 77 кВт/ч.

При этом среднерыночная стоимость таких электрокаров составляет около 29 млн тенге, то есть цена была завышена на 9 млн тенге. После вмешательства борцов с коррупцией договор о госзакупках привели в соответствие с рыночными ценами, а затем и вовсе отказались от машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035531-pokupku-tualetnoy-bumagi-na-7-mln-tenge-obyasnili-v-akimate-mangistau/

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