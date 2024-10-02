Недовольные педагоги нового города в Алматинской области обратились к Токаеву (видео)

В Алатау прошла встреча властей с педагогами школ № 1 и № 47 для обсуждения изменений в зарплате вследствие административно-территориальных преобразований, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел образования.

В Сети появилось видео, снятое в новом городе Алатау в Алматинской области. Отмечается, что учителя школ обратились к президенту Казахстана за помощью, потому что с их зарплаты по неизвестным причинам урезали значительную часть.

В подписи к другому видео указывается, что после получения статуса города у педагогов убрали 25-процентную сельскую надбавку.

Как объяснили в отделе образования Алатау, с 9 января 2024 года в состав города Алатау были включены несколько населенных пунктов, ранее относящихся к городу Қонаев, а также Илийскому и Талгарскому районам Алматинской области.

Поэтому в соответствии с действующим законодательством была изменена система оплаты труда работников бюджетной сферы, проживающих на данных территориях, что вызвало недовольство педагогов.

"1 октября 2024 года состоялась встреча представителей местных государственных органов с педагогическими коллективами школ № 1 и № 47 города Алатау, выражавших обеспокоенность изменением размера заработной платы в связи с изменением административно-территориального устройства", - сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что в целях всестороннего рассмотрения возникших вопросов на встречу были приглашены заместитель акима города Алатау, руководитель городского отдела образования, а также представители областных управлений образования и внутренней политики.

"В ходе конструктивного диалога обсуждались не только вопросы оплаты труда, но и жизненно важные для жителей темы: транспортное обеспечение, вывоз мусора, газификация.

По итогам встречи достигнуто взаимопонимание с педагогическими коллективами", - пояснили в отделе образования Алатау.

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

9 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, произведена реорганизация Илийского района путем выделения из него села Жетыген, которое стало городом Алатау.

Ранее также сообщалось, что родители и тренеры программы "Артспорт" пришли большой делегацией на встречу с акимом Алматинской области. Главной темой обсуждения стало отсутствие новых ваучеров и задержки зарплаты. По данным отдела культуры, в регионе сегодня работают более 700 кружков и секций, в которых занимаются свыше 20 тыс. детей.