Невыплата зарплат спровоцировала недовольство в Алматинской области

Родители и тренеры программы "Артспорт" пришли большой делегацией на встречу с акимом Алматинской области. Главной темой обсуждения стало отсутствие новых ваучеров и задержки зарплаты, передает Первый канал "Евразия".

Как говорится в сюжете, преподавателям и тренерам задолжали зарплату за несколько месяцев.

"По всему Казахстану все платят, почему здесь, в Алматинской области, за июль-август не оплачивается?" - задался вопросом председатель общественного объединения "Artsport Qazaqstan" Куат Ергалиев.

Глава региона Марат Султангазиев ответил, что сейчас в области главный вопрос - это разгрузка трехсменных школ, поэтому все средства направлены на его решение, но программа тоже не останется без внимания.

"Если какая-то задолженность есть, она будет выплачена. У нас буквально на днях будет сессия маслихата, какие-то если подтвержденные задолженности есть, они будут выплачены", - пояснил аким Алматинской области.

По данным отдела культуры, в регионе сегодня работают более 700 кружков и секций, в которых занимаются свыше 20 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили порядок зачисления детей в спортивные секции. Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение на основании сведений, представленных информационной системой. Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию.

Помимо этого, алматинский врач Динара Калиева рассказала, сколько кружков и секций должно быть у ребенка. Она подчеркнула, что в выборе кружков главное – ориентироваться на ребенка: есть ли у него склонности и интерес к занятиям, не страдает ли учеба в школе, остается ли время для отдыха, общения с семьей и друзьями.