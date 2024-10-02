Дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 2 октября, в Астане и Алматы обещают погоду без осадков, а жителям Шымкента прогнозируют небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков в столице не будет. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.

В Шымкенте ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,6 м/с.