Какой будет в мегаполисах Казахстана в первый день октября
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Во вторник, 1 октября, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 4,2 м/с.
В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167843-kakoy-budet-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-oktyabrya/
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