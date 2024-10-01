Пенсионер едва не утонул в ванне в своей квартире в Акмолинской области
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Полицейские и спасатели Акмолинской области спасли жизнь пенсионеру, который едва не утонул в своей ванной, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
1 октября в полицию поступило сообщение от сестры 70-летнего пенсионера, которая сообщила, что не может связаться с братом с 30 сентября.
Сестра выразила обеспокоенность состоянием здоровья пенсионера, который жил один.
Полицейские и сотрудники ДЧС направились в квартиру к мужчине - дверь была заперта изнутри, поэтому было решено проникнуть внутрь через окно.
"Когда группа вошла внутрь, они увидели мужчину в ванной, где лилась ледяная вода. Выяснилось, что он упал, сорвал кран и не смог самостоятельно выбраться. Благодаря своевременному вмешательству полиции и спасателей удалось предотвратить трагедию", - сообщили в полиции.
Пострадавший мужчина был госпитализирован.
На днях в Экибастузе вызволили из квартиры пенсионерку, которая упала и не могла встать. Спасателей вызвали соседи. Женщину передали медикам.
Ранее в Алматинской области спасатели пришли на помощь пожилой женщине, которая не смогла подняться в собственной квартире после внезапного ухудшения самочувствия. Их вызвали соседи, которые услышали крики о помощи.
Также в Экибастузе в запертой квартире одни остались малолетние дети. Их мать рассказала, что захлопнулась входная дверь. Спасатели оперативно открыли ее при помощи специальных инструментов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168296-pensioner-edva-ne-utonul-v-vanne-v-svoey-kvartire-v-akmolinskoy-oblasti/
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