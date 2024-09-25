Соседи откликнулись на крики о помощи в Алматинской области (видео)

В городе Қонаеве спасатели пришли на помощь пожилой женщине, которая не смогла подняться в собственной квартире после внезапного ухудшения самочувствия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Instagram, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Қонаева. Соседи услышали крики о помощи и вызвали спасателей.

Прибывшие пожарные с помощью автолестницы проникли в квартиру и оказали помощь пожилой женщине.

После этого пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции спасли от смерти жителя Қонаева. Во время патрулирования участка они заметили мужчину, которому внезапно стало плохо. Выяснилось, что у прохожего начался эпилептический приступ. Оценив ситуацию, стражи порядка приступили к оказанию первой медицинской помощи, а также вызвали бригаду скорой помощи.

Также недавно в микрорайоне Жулдыз в Қонаеве на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание квартиры и балкона с переходом огня на балкон второго этажа. Площадь составила 30 кв.м. Прибывшими пожарными из зоны задымления были спасены 10 жителей, шесть из них - дети.