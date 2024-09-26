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Эзотерика

Женщина упала и не смогла подняться в Экибастузе

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Спасатель открывает дверь
Спасатель у двери. Фото: instagram.com/oso_pvl

В Экибастузе вызволили из квартиры пенсионерку, которая упала и не могла встать. Спасателей вызвали соседи. Женщину передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на ОСО Павлодара МЧС РК.

Как отмечается в официальном аккаунте оперативно-спасательного отряда Павлодара в Instagram, 25 сентября в 20.05 поступило сообщение от диспетчера 112 о том, что одиноко проживающая пенсионерка упала, не может подняться и самостоятельно открыть дверь.

Об этом женщина сообщила соседям по телефону. По прибытии на место спасатели СП Экибастуза в присутствии соседей специальным инструментом открыли дверь.

"Бабушку обнаружили в прихожей. После чего ее передали сотрудникам "103" и помогли перенести ее в карету скорой помощи", - пояснили спасатели.

Ранее в Алматинской области спасатели пришли на помощь пожилой женщине, которая не смогла подняться в собственной квартире после внезапного ухудшения самочувствия. Их вызвали соседи, которые услышали крики о помощи.

А в Экибастузе в запертой квартире одни остались малолетние дети. Их мать рассказала, что захлопнулась входная дверь. Спасатели оперативно открыли ее при помощи специальных инструментов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2166147-zhenshchina-upala-i-ne-smogla-podnyatsya-v-ekibastuze/

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