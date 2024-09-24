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Детей вызволили из запертой квартиры в Экибастузе

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Спасатель возле квартиры
Работа спасателей. Фото: t.me/qr_tjm/

Оперативная помощь спасателей потребовалась в Павлодарской области. Там за запертой дверью в квартире одни остались малолетние дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня жительница Экибастуза обратилась за помощью к спасателям.

Женщина рассказала, что в ее квартире захлопнулась входная дверь, а дома остались малолетние дети.

Выехавшие на вызов спасатели при помощи специальных инструментов оперативно, в течение пары минут, открыли дверь, и мама благополучно зашла домой.

"Малыши не пострадали", - отметили в ведомстве.

Ранее в Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.

А в Атырауской области спасатели вытащили двухлетнюю девочку, упавшую в трехметровую яму. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.

В Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжение несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2165179-detey-vyzvolili-iz-zapertoy-kvartiry-v-ekibastuze/

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