Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 1 октября

Опубликовано:

Осень в Алматы
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В ряде регионов Казахстана на вторник объявили штормовое предупреждение - плохие погодные условия ожидаются в первый день октября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме:
Какая погода ожидает казахстанцев в октябре

1 октября на большей части области Ұлытау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра днем на западе, юге Западно-Казахстанской области усилится ветер - юго-восточный порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

По области Жетісу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20, днем порывы 23-28 м/с. А 1-6 октября на севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

А на большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность.

1 октября в Актюбинской области ожидается сильный ветер - восточный, северо-восточный днем в центре, на юге области порывы 15 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области в первый день октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный в центре, на юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А на севере Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.

1-6 октября на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью и утром на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167810-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana-na-1-oktyabrya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie