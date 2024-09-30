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Какой будет погода в первые дни октября, рассказали синоптики

Опубликовано:

Осенняя погода
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в первые дни октября, с 1 по 3 число. В некоторых регионах прогнозируют осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным метеослужбы, в первые дни октября погода на территории Казахстана будет переменчивой.

Северо-западный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду на западе и северо-западе республики.

На остальной территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки; в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, ночью и утром туман.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что в октябре и ноябре в 2024 году температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167495-kakoy-budet-pogoda-v-pervye-dni-oktyabrya-rasskazali-sinoptiki/

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