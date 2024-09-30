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Дожди и жара до 29 градусов ожидаются в Шымкенте на этой неделе

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Дождь на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ближайшие 7 дней, с 30 сентября по 6 октября, в Шымкенте обещают теплую погоду с небольшими дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 сентября в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

1 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 4,3 м/с.

2 октября будет небольшой дождь. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 28 градусов, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

3 октября в Шымкенте обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 29 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,7 м/с.

4 октября осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

5 октября вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 24 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 9,4 м/с.

6 октября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167380-dozhdi-i-zhara-do-29-gradusov-ozhidayutsya-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди и жара до 29 градусов ожидаются в Шымкенте на этой неделе

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