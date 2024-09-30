Похолодание до 7 градусов и сильный ветер обещают жителям Астаны на этой неделе

В ближайшие семь дней, с 30 сентября по 6 октября, в Астане обещают теплую погоду без осадков, но с сильным ветром. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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30 сентября в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

1 октября ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 4,3 м/с.

2 октября в столице будет пасмурно. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 14 градусов, а ночью опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 9,5 м/с.

3 октября в Астане обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 12 градусов, а опуститься может до плюс 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,2 м/с.

4 октября осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

5 октября также ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

6 октября, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 17 градусов, но ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.