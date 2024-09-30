До 24 градусов тепла и небольшой дождь: какой будет погода в Алматы на этой неделе

В ближайшие семь дней, с 30 сентября по 6 октября, в Алматы обещают преимущественно теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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30 сентября в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

1 октября ожидается пасмурная погода. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 2,3 м/с.

2 октября будет осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

3 октября в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,2 м/с.

4 октября будет малооблачно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

5 октября осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градусов, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

6 октября, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.