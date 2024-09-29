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В аэропорту Актау временно отменили все рейсы

Опубликовано:

Аэропорт Актау
Аэропорт Актау. Иллюстративное фото: polisia.kz

Взлет и посадка в воздушной гавани Актау были временно прекращены, сообщает Lada.kz. Причиной задержки восьми рейсов названы погодные условия.

По данным издания, в редакцию поступают жалобы от жителей Актау, которые не смогли вылететь из Москвы, Астаны и Алматы в Актау. По словам читателей, рейсы перенесли на неопределенный срок.

Как сообщили в аэропорту Актау, из-за погодных условий задерживаются восемь рейсов. Например, рейс из Москвы перенесли на завтра, 30 сентября.

"По неофициальной информации, одна взлетная полоса в аэропорту Актау находится на ремонте, вторая не принимает из-за ветра", – пишет издание.

Также сообщается, что из-за погодных условий в аэропорту Актау была отменена посадка самолета из Шымкента. Воздушное судно направили в Атырау. Часть пассажиров вернулась обратно в Шымкент, остальные остались в аэропорту Атырау.

В августе текущего года министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что в Казахстане планируют за задержки рейсов наказывать первых руководителей авиакомпаний и аэропортов.

За день до этого возмущенные пассажиры, не попавшие на рейс FlyArystan, на эмоциях устроили погром в аэропорту. Позже в ДП на транспорте сообщили, что на женщину, которая повредила монитор компьютера и выражалась нецензурной бранью, возбуждено административное производство.

Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167339-v-aeroportu-aktau-vremenno-otmenili-vse-reysy/

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