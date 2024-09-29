Не возвращали автомобиль: житель Тараза выиграл суд у банка и судебного исполнителя

Житель Тараза добился возврата своего автомобиля, который находился в залоге у банка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного суда.

По информации пресс-службы, автомобиль мужчины был изъят частным судебным исполнителем в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности и передан на хранение взыскателю.

Позже нотариус вынес постановление об отмене исполнительной надписи, после чего исполнительное производство было прекращено. Несмотря на это, транспорт мужчине не вернули, поэтому он обратился в суд.

"Судебный исполнитель иск не признал и просил отказать в его удовлетворении в связи с законностью своих действий. Банк указал, что согласно требованиям договора залога, он вправе забрать предмет залога. Суд пришел к выводу о несостоятельности доводов ответчика об отказе банка, поскольку он самостоятельно изъял и передал автотранспорт, осуществляя свои полномочия, и сейчас в рамках своих полномочий обязан возвратить автомашину", - сказано в сообщении.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, бездействие частного судебного исполнителя незаконным. Суд обязал ответчика вернуть автотранспорт и взыскал судебные расходы.

После этого судебный акт был обжалован ответчиком и банком. Судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного, изучив материалы дела, признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Постановление вступило в законную силу.

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