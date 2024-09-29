Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Не возвращали автомобиль: житель Тараза выиграл суд у банка и судебного исполнителя

Опубликовано:

Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: Jantanee Phoolmas/Getty Images

Житель Тараза добился возврата своего автомобиля, который находился в залоге у банка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного суда.

По информации пресс-службы, автомобиль мужчины был изъят частным судебным исполнителем в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности и передан на хранение взыскателю. 

Позже нотариус вынес постановление об отмене исполнительной надписи, после чего исполнительное производство было прекращено. Несмотря на это, транспорт мужчине не вернули, поэтому он обратился в суд.

"Судебный исполнитель иск не признал и просил отказать в его удовлетворении в связи с законностью своих действий. Банк указал, что согласно требованиям договора залога, он вправе забрать предмет залога. Суд пришел к выводу о несостоятельности доводов ответчика об отказе банка, поскольку он самостоятельно изъял и передал автотранспорт, осуществляя свои полномочия, и сейчас в рамках своих полномочий обязан возвратить автомашину", - сказано в сообщении.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, бездействие частного судебного исполнителя незаконным. Суд обязал ответчика вернуть автотранспорт и взыскал судебные расходы.

После этого судебный акт был обжалован ответчиком и банком. Судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного, изучив материалы дела, признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Постановление вступило в законную силу. 

Напомним, недавно казахстанец через суд вернул 15 млн тенге за неисправный китайский автомобиль.

До этого мы писали, что в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Ему вернули деньги.

В июле житель Уральска через суд вернул купленный за 17 млн тенге автомобиль с дефектами в коробке передач обратно в салон, а также получил компенсацию за моральный вред.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167299-ne-vozvrashchali-avtomobil-zhitel-taraza-vyigral-sud-u-banka-i-sudebnogo-ispolnitelya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie