Казахстанец вернул в салон купленный за 17 млн тенге автомобиль

Житель Уральска через суд вернул купленный за 17 млн тенге автомобиль с дефектами в коробке передач обратно в салон, а также получил компенсацию за моральный вред, передает "Мой город".

В пресс-службе суда №2 Уральска сообщили, что к ним обратился мужчина, он попросил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать сумму неустойки и морального вреда с ТОО.

По словам мужчины, в ноябре 2022 года он купил в салоне машину Exeed LX за 17 210 000 тенге. На момент покупки авто никаких видимых дефектов не было, но после эксплуатации появились неисправности коробки передач.

Тогда хозяин машины обратился в сервисный центр и проблему устранили. Но через несколько дней при плановой замене масла ответчик заметил скрытый дефект в автоматической коробке передач.

"При первоначальном обращении в сервисный центр истцу ненадлежащим образом оказаны услуги, диагностика автомашины не произведена, дефект в технически сложной детали автомобиля, а именно АКПП, ответчиком выявлен не был.

В связи с чем истец направил ответчику заявление о расторжении договора и возврате суммы. В ходе судебного разбирательства суд установил, что неисполнение договора в оговоренные сроки ответчиком повлекло для истца потерю денежных средств", - сказано в сообщении.

В суде добавили, что по ч.5 ст.403 ГК предусмотрено, что если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Решением суда иск был удовлетворен частично. Договор купли-продажи расторгнут, взысканы 17 210 000 тенге и неустойка 193 082 тенге с ТОО в пользу истца, а также компенсация морального вреда в размере 100 тыс. тенге. В части взыскания возмещения морального вреда в размере 900 тыс. тенге было отказано.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что житель Павлодара заплатил более 10 млн тенге за автомобиль в салоне, но из-за сломавшейся через три месяца коробки передач не смог пользоваться машиной. Поставка запчасти затянулась на длительное время, и мужчина был вынужден обратиться в суд.

А в Актобе россияне отдали почти 30 млн тенге менеджеру автосалона за два кроссовера KIA Sportage, но обещанных машин не дождались и обратились в полицию. Сотрудник салона предстал перед судом по обвинению в мошенничестве.