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Дождь и похолодание: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 28 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы пообещали ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до +14 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура снизится до +6 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,8 м/с.

Отметим, ранее синоптики предупреждали казахстанцев о том, что выходные ощутимое понижение температуры ожидается в ряде регионов Казахстана.

Подпитываемый холодными северными потоками антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу. Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

А в АО "НК "КазАвтоЖол" выступили с обращением к казахстанским водителям, предупредив об ухудшении погодных условий - в некоторых регионах прогнозируется снег. Автомобилистов призвали соблюдать ПДД и быть острожными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167053-dozhd-i-poholodanie-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь и похолодание: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

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